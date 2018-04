Iraani ihkavad noored uurivad elu rakutasandil

Vinni-Pajusti gümnaasiumi abiturient Tiit Vaino ja Kadrina keskkooli abiturient Annika Viiksaar on vaieldamatult andekad noored, kelle ees on juba enne keskkooli lõpetamist valla nii mõnedki uksed.

Lisaks sellele, et neid liidab töökus, saavutasid mõlemad noored üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil märkimisväärse tulemuse. Seal valisid auväärt hindajad, peamiselt Tartu ülikooli teadurid, välja tublimad, kes pääsesid valikvõistlusele, mille tulemusena selgub see, kes esindab Eestit suvel rahvusvahelisel bioloogiaolümpiaadil Iraanis. Tiit Vaino märgib, et ainsate maakoolidena on esindatud Vinni ja Kadrina, ülejäänud võistlejad tulevad Tallinnast või Tartust.