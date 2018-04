Linnatranspordi nõukogu liige Siret Kotka-Repinski: tean nii palju, kui on olnud meedias

Kommenteerides hiljuti lahvatanud Tallinna Linnatranspordi AS-i korruptsiooniskandaali lausus Kotka-Repinski, et nõukogu arutab teemat nädala pärast toimuval koosolekul. “Seal selgitatakse nõukogu liikmetele erinevaid asjaolusid. Praegu tean vaid nii palju, kui sellest on informeerinud meedia. See juhtum on kahtlemata taunimisväärne,” lausus ta.