Jõuluinstallatsioonid võivad kaduda ajalukku

Rakvere endise linnakunstniku, kuuseinstallatsioonide autori Teet Suure sõnul ei ole tal linnavõimudega juttu olnud, et ta võiks fantaasia selle aasta “kuuse” osas lendu lasta. Kunstnik rääkis, et tavapäraselt hakkas ta koos Rakvere ametikooliga visuaali peale mõtlema septembris. Kui niinimetatud kuusega on aega, siis viimasel kahel suvel Keskväljakut kaunistanud liblikad ja kineetiline kera sel aastal ilmselt järge ei saa. “Ilmselt midagi sellist ei sünni. Niisama midagi ei teki ega lihtne ei ole. Rakvere ametikooliga ja Raiko Kaasikuga on olnud täiesti unikaalne koostöö,” ütles Suur.