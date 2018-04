Viru pataljon valmistub Viru Kevadega Siiliks  

„See on esimene suurem õppus, kus pataljoni koosseisus olevad erinevad üksused – jalaväelased ja neid toetavad pioneerid, miinipildujad, tankitõrjujad, luurajad, tagalaspetsialistid – teevad maastikul koostööd õppuse staabi püstitatud ülesannete parima täitmise nimel,“ ütles õppuse juht ja Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Arno Kruusmann.

"Nädalavahetusel hindame rühmade ja kompaniide tegevust – üksused peavad tõestama, et kõik vajalikud oskused on omandatud ning nad on eesseisvaks Siiliks valmis," ütles kolonelleitnant Arno Kruusmann.