Kassid, koerad, tiigrid ja muud tegelased vaatavad Art Café seintelt heasüdamliku pilguga. Kunstnikuhakatised on nad hoole ja armastusega pea karv-karvalt üles maalinud. Kõigist piltidest paistab suurt pühendumust.

Rakvere reaalgümnaasiumi kunstinoorte juhendaja Heidi Reisi ütles, et loomaportreed on 10. klassi lõputööd, mis valmisid kunstiajaloo kursuse raames. Mõned värvikad pildid pärinevad ka varasemast ajast, üks koguni aastast 2013. Kohviku tagumises ruumis on välja pandud 5.–9. klassi õpilaste mitmesuguses tehnikas loodud pildid.