Pärsia lahe äärde kõrbesse ehitatud linnad on ehe näide inimvõimete piiramatusest. Ja selle lõppu pole näha. Kuniks leidub naftat ja kuniks sisepõlemismootoreid kasutatakse, õilmitseb see piirkond ikka edasi. Ehkki juba võib tähele panna ka ohumärke. Nii on üks palmikujuline tehissaar, mida isegi kaheksandaks maailmaimeks kutsutud, oma hotellide, eramute ja veekeskusega küll valmis, kuid teise väljamüümine jäigi pooleli.