4. aprillist hakkas siseveekogudel kehtima jääle mineku keeld. Kahe päeva jooksul on tabatud kümneid kalureid, kes keelust ei hooli ning enda elu ohtu seavad. Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala hoiatas, et jää sulab väga kiiresti. Kui hommikul võib tunduda, et jää on tugev, siis mõni tund hiljem, kui on tarvis tagasi kaldale pääseda, ei pruugi jää enam kanda.