Töömessil on pakkumisel 250 töökohta

Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna juhataja Kai Puhasmets lausus, et töömessile on oodatud kõik huvilised, kes on uue töökoha otsingutel või mõelnud töökohta vahetada. “Töömessi vältel on võimalik analüüsida võimalusi koos karjäärinõustajaga, esitada küsimusi vahetult tööandjatele ja uurida õppeasutuste esindajatelt tasemeõppes õppimise võimaluste kohta,” rääkis Puhasmets.