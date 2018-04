Kultuurijuht lahkub üleöö ametist

Kultuurijuhi ametis pisut alla kahe aasta töötanud Krõõt Nõmmela-Mehide kinnitas, et on alla kirjutanud järgmisel nädalal jõustuvale töölepingu lõpetamise dokumendile poolte kokkuleppel. Initsiatiiv selleks tuli tema sõnul linnalt. Täpsemalt ei soovinud Krõõt Nõmmela-Mehide rääkida.

Rakvere linnapea Marko Torm jäi teemat kommenteerides kantseliitliku väljenduslaadi juurde ja ütles, et linn on Nõmmela-Mehidele tänulik tehtud töö eest. “Antud hetkel saame keskenduda ainult uue inimese kiirele otsimisele,” lisas Torm ja avaldas lootust, et kvaliteet kiiruse pärast ei kannata.