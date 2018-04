Kurioosum väge täis linnas: Rakveres sõdisid arboristid.

Nimelt näis Vee tänaval liikujaile, et arboristid on tööpäeva lõppedes nii-öelda sae õhku jätnud, sest köiega kinnitatult rippus tänava ääres puutüve küljes ladvajurakas. Olukord tundus möödujatele ohtlik.

Sündmuskohale sattunud arborist Raido Nagel ütles ametivenna tekitatud olukorra kohta kriitiliselt, et kas keegi teeb nalja. “Kui see järele annab, siis heal juhul on tee sodi täis, halval ...” jättis ta halva nimetamata. Kui ligikaudu tonni kaaluv latv ripub käidava tänava kohal kuue-seitsme meetri kõrgusel vaid köie abil, siis ei saa Nageli sõnutsi olla juttu mingisugusest tööeetikast. Nagel, kes on ka vabatahtlik päästja, ütles, et tema hindab olukorda eluohtlikuks, sest Vee tänav on üsna aktiivse liiklusega, selle ääres asub Aqva spordikeskus, kus käib palju inimesi, samuti armastavad seda teed kasutada jalutajad ja jooksjad.