Meie Maria-Ann Rohemäe küsis Donald Trumpilt Putini kohta

Maria-Ann Rohemäe rääkis, et Valge Maja paneb paika, mitu küsimust välismaise meedia esindaja võib maailma mõjuvõimsaimale presidendile esitada. “Loomulikult saab Eesti saatkond USA-s ja presidendi kantselei oma soove esitada, kuid see ei tähenda ilmtingimata, et need täidetakse. See sõltub eelkõige Valge Maja soovidest,” ütles Rohemäe. Sedakorda teati, et Eesti pressile antakse võimalus üheks küsimuseks. Kohtumist kajastanud ajakirjanikud leppisid omavahel varem kokku, et selle esitab Rohemäe, samuti räägiti läbi, mida küsida.