Louie Digman: Eesti on elamiseks suurepärane maa

Britt Louie Digman armastab oma praegust kodulinna Tapat. Viie tuhande elanikuga väikelinnas saab nautida vaikust ja rahu, samas aga on kõik esmavajalik käe-jala juures. Eriti tähtsaks peab muusik head rongiliiklust igas suunas, mis võimaldab probleemivabalt valitud tööd teha.

Kui britt Louie Digman noorukina Tartusse sõbra juurde tuli, et natuke maailma näha ja mõnda aega tööd teha, ei osanud ta arvata, et Eesti hakkab talle sedavõrd meeldima, et ta ei taha siit enam kuhugi minna.