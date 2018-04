Kihnu Virve tähistab Eesti sünnipäeva Ulvi mõisas

Kihnu Virve pereansambli üks vedajatest, Kihnu Raina ehk Virve tütretütar Raina Kiviselg rääkis, et vanaema tervis polnud küll vahepeal kiita, kuid Ulvis ollakse kohal. “Virve tervisega on nii, nagu ema ütles, ta on vana inimene, tahab elada täisväärtuslikult, ja kui me ei käiks ega teeks, oleks ehk hääbumine kiirem. Võtame ühe päeva korraga, see ei tähenda, et oleme kodus nelja seina vahel,” kõneles Raina Kiviselg.