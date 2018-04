Karvased põsed lõid hullude väikekodanlastega mesti

Narva linnapea Tarmo Tammiste rääkis, et ei jõudnud veel mõeldagi, keda partneriks kutsuda, kui tema Rakvere kolleeg Marko Torm helistas ja tahtis kokku saada. “Eks me ühiselt tegeleme programmi koostamisega ja loodame, et kultuuripealinna tiitel tuleb Narva,” lausus Tammiste.

Marko Torm ütles, et Virumaa on üks ning Narva on Virumaa suurim linn. “Rakvere on kenasti poolel teel Tallinna ja Narva vahel ja ma usun, et Rakverel on pakkuda päris palju vunki täis vägevaid kiiksuga üritusi,” sõnas Rakvere linnapea.