Nädala kaja: lumi peab olema valge

Ka avalikustati, et umbkaudu 70 000 Eesti inimest heitleb praegu selle tontliku tõvega, mis tapab igal aastal Eestis rohkem inimesi, kui saab surma liiklusõnnetustes, sest depressioon on suitsiidi suurim riskifaktor. Muide, tulemuste avalikustamise ajaks oli ligi 400 vastajat kinnitanud, et on viimase kuu jooksul mõelnud enesetapule.

Depressioon ei ole tõbi, mis tuleb ja läheb. See ei ole ka halb tuju, mille võib kergesti peletada, kui käepärast on sõbrad, hea film või jäätis. See on raske haigus, millest paranemine võib võtta halvemal juhul aastaid. Sageli on seda kirjeldades võetud appi väljend “must auk”, sest inimene vajub masendusse, millest välja tulemiseks läheb tal vaja kõvasti abi.