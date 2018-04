Tänavasportijad näitasid kaubanduskeskuses võimsat klassi

Ürituse peakorraldaja Erik Naissaare selgitas, et vana kooli mõistes võib öelda, et tegemist on riistvõimlemisega. Nimelt tehakse kangidel ja rööbaspuudel muljetavaldavaid trikke. Ta lisas, et ala ongi aina populaarsem seetõttu, et pakub hasarti ja riski.