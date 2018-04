Aina enam populaarseks muutuva street workout’i võistlussarja Clash Of The Bars esindajad olid tulvil põnevust ja adrenaliini.

Ürituse üks peakorraldaja Erik Naissaar selgitas, et võib öelda, et vana kooli mõistes on tegu riistvõimlemisega: kangidel ja rööbaspuudel tehakse muljetavaldavaid trikke.