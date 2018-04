Majanduskommentaar: ülikiire interneti baasvõrk on kogukondliku tasandi väärtus

Sellisest lihtsustatud põhimõttest ajendatuna tegutsebki Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus ehk ELASA. Meie ülesanne on viia ellu projekt EstWin, mis tagab ülikiire interneti optilise baasvõrgu kättesaadavuse maapiirkondades ja vähendab digitaalset lõhet linna ja maapiirkondade vahel. Ülikiirest internetist võidavad nii majapidamised, ettevõtted kui ka riiklikud asutused.

Probleemiks on see, et praegu puudub täielikult paljudes maapiirkondades valguskaablil põhinev internetitaristu või olemasolevast taristust ei piisa. Uuest võrgustikust saavad otsest kasu ülikiire interneti näol kõik kogukonnad, kellel tekib võimalus liituda ülikiire interneti baasvõrguga. Kui baasvõrk valmib, peaks 98 protsenti Eestis paiknevatest majapidamistest, ettevõtetest ja asutustest asuma 1,5 kilomeetri raadiuses baasvõrgust. Kokku rajatakse üle 6000 kilomeetri optilisi kaableid.