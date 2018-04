Jõhvi Pargi keskuse ehitusel lüüakse ekskavaatori kopp maasse mais

Keskust rajava osaühingu Jõhvi Pargi Arendus volitatud esindaja Allan Mänd ütles Ida-Virumaa ajalehele, et ehitajaks valiti nelja pakkuja seast firma Vilcon Ehitus, kelle pakutud hind oli üsna napilt lähikonkurendist soodsam.

Männi sõnul käib praegu ehituse ettevalmistamine ja mullatöödega tehakse ehitusplatsil algust maikuus. “Plaani järgi peab hoone karkass olema valmis aasta lõpuks. Keskuse avamine on plaanitud järgmise aasta novembrisse, aga suurt tööde mahtu arvestades oleme jätnud ka võimaluse, et see lükkub järgmise aasta varakevadesse,” rääkis Mänd, kelle sõnul ostsid omanikud hiljuti ka naabruses asuva poole hektari suuruse kinnistu, kuhu oli varem kavandatud hotell, ent selle ehitusest ei saanud ligemale kümne aasta jooksul asja.