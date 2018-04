Töömess: oskustööliste kriis ja palgaraha kesisus

Kaljul soovitas tööturul ringi vaadata praegune tööandja, kes on sunnitud püksirihma pingutama. 60-aastane elupõline põllumajandustöötaja uuris Rakvere haigla pakkumiste kohta. Mees, kes ihkab masinate peale, ütles otse välja, et töömessil jäi silma tühjus. “Tööd on, kuid see on liiga lahja,” sõnas mees. Palganumbergi avaldatakse, kuid see on väike. “Alla miinimumi ei taha keegi palka saada. Mõnes kohas võiks sellegi kätte saada,” sõnas Kalju.