Kiri: see ettearvamatu gaasiline radoon

Meil on eriti radooniohtlikke piirkondi Lääne-Virumaal ning Tartumaal, kus kõrge radoonisisalduse tekitajateks on jääajal Skandinaaviast siia kandunud setted. Näiteks mõnes Rakvere elamus on radooni sisaldus õhus neli korda suurem Eesti keskmisest.