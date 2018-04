Süda asub jalgratta sadulast veidi kõrgemal!

Tänavune fookus on liikumisüritustel (kõndimine, jooksmine, rattasõit, pallimängud, orienteerumine, matkad). Mõeldud on ennekõike looduses liikumise vajadusele. Rakvere linnas on igasuguseid liikumisvõimalusi, siin on spordihooned, Aqva, tammik. See aga ei tähenda, et edasi minna ei saa. Rakvere linna arengukavas aastani 2030 tõdetakse, et kergliiklus- ja kõnniteede valdkond on vastuoluline ja poleemikat tekitav.