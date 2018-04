Repliik: lapselik rõõm

Aiatöö ei ole mulle võõras, lapsepõlves on saanud maal vanatädi juures maakamarasse torkida herneid ja peete, poetada vagudesse ämbritäisi veel keldrijahedust õhkavaid kartuleid. Ja kõike seda maha pandut pidi suve jooksul ka umbrohust vabana hoidma. Aga see oli pigem ikka vanemate ettevõtmine, mis lastele oli tüütu kohustus.

Oma niinimetatud potipõllumajanduse projekti jälgin praegu lapseliku rõõmuga. Kas esimesed rohelised tutid on ennast juba mullast välja ajanud? Kui palju on rohelised sibulavõrsed päeva jooksul end pikemaks venitanud? Miks on aromaatne till laisk ja ainult ühe kribala kergitanud?