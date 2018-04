Juhtkiri: sandi sendi eest tööle ei lähe

Inimväärikusele see just hästi ei mõju, kui igapäevane toimetulek on keeruline, rääkimata perele ja lastele meelelahutuse ja väljasõitude võimaldamisest. Miks siis minna raskele lihttööle, kui kellast kellani kohusetundlik töötegemine võimaldab õhtusöögilaua katta vaid madala toiteväärtusega makaronidega? Või kui kodukohast kaugemal tööl käimiseks tuleb endal peale maksta?