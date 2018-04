Tuletõrje. Foto on illustratiivne.

Laupäeval kell 18.58 teatati häirekeskusele, et Viru-Nigula vallas Aseri alevikus Mere tänaval on tulekahju mahajäetud tehasehoones. Sündmuskohal selgus, et hoones põleb prügi. Päästjad kustutasid tulekahju kella 19.45-ks.