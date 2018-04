Rannar Vassiljev: ministriametisse naasmisest juttu pole olnud

Jevgeni Ossinovskile valitsuses tervise- ja tööministri ametikoha loovutanud sotsiaaldemokraat Rannar Vassiljev lausus, et seni pole tal erakonnakaaslastega ministriametisse naasmisest juttu olnud. “Lugesin uudist selle kohta, et ministriportfell vabaks jääb, ajalehest,” rääkis Vassiljev. Ta lisas, et pole ise ministriametisse naasmisest mõelnud.