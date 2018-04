Juhtkiri: sandi sendi eest tööle ei lähe

Inimväärikusele see just hästi ei mõju, kui igapäevane toimetulek on keeruline, rääkimata perele ja lastele meelelahutuse ja väljasõitude võimaldamisest. Miks siis minna raskele lihttööle, kui kellast kellani kohusetundlik töötegemine võimaldab õhtusöögilaua katta vaid madala toiteväärtusega makaronidega? Või kui kodukohast kaugemal tööl käimiseks tuleb endal peale maksta?

Ootuste ja võimaluste ebakõla on igavene nõiaring, kus keerlevad tööpakkujad, kelle rahakoti lukk kuigi hästi lahti ei käi, ja tööotsijad, kes pisku eest hommikul äratuskella helisema ei pane. Samas on ka pisku parem kui üldse mitte midagi. Olgu rahakotis 500 eurot, on see ikka parem kui tühjus. Või olemegi oma riigi arengus jõudnud heaoluühiskonda, kus on lihtsam veeta aega kodus ja saada toimetulekutoetust, selle asemel et tööle minna? Mündi teine pool aga kõneleb kaotsi läinud pensioniaastatest.