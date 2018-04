Lääne-Virumaalt otsitakse konkursiga koduveinitšempioni

Kaheksandat aastat toimuvale konkursile oodatakse võistlejaid, et selgitada välja parim koduveini ja -siidri valmistaja. Varem on Lääne-Virumaalt konkursil osalenud 17 veini, kuus neist mullu. Koduveinikonkurssi on OÜ Veinivilla koos Maalehega korraldanud juba seitse aastat. Sellest aastast jätkatakse sama konkursi korraldamist koos Eesti Väikepruulijate Liiduga, mis koondab enamikku Eestis tegutsevatest õlle, siidri ja veini väiketootjatest.