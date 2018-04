Uuring: madal sissetulek võib jätta arstiabita

"Teenuste puhul, kus inimeste omaosalus puudub või on väike, nagu haiglaravi või erakorraline abi, sissetulekutega seotud ebavõrdsus puudub. Samas nende teenuste puhul, kus inimeste omaosalus on suur, tekib ebavõrdsus teenuse kasutamises," ütles Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi analüütik Andres Võrk pressiteate vahendusel. "Eestis on selline teenus näiteks hambaravi, mis jääb suure omaosaluse tõttu paljudele inimestele kättesaamatuks. Inimeste jaoks vältimatult vajaliku abi puhul, nagu on ravimid eelkõige näiteks pensionäride jaoks, on aga ka risk sattuda vaesusesse," lisas Võrk.