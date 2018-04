Politsei otsib Sondast kadunud 20-aastast Romani

Täna kella 14–15 paiku lahkus punase kolmerattalise jalgrattaga oma kodust Sondas seni teadmata suunas 20-aastane Roman. Noormehel ei ole mobiiltelefoni, mistõttu puudub temaga kontakt ja niisamuti ei ole võimalik kasutada positsioneerimist. Lähedaste sõnul on Roman ka varem iseseisvalt rattaga sõitmas käinud, ent pole varem nii kauaks eemale jäänud. Viimase teadaoleva info kohaselt on Romani nähtud Ulvi küla kandis Rägavere suunas liikumas.

"Jookseme ajaga võidu, et noormees võimalikult kiiresti leida ja koju lähedaste juurde toimetada. Veelgi enam teeb muret see, et ta kandis lahkudes üpris õhukesi riideid, mis öiste miinuskraadide juures Romani suuremasse ohtu asetab," lisas Ida prefektuuri operatiivjuht.