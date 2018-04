Kui Järva maavalitsuse kunstikogu ümber valitseb suur segadus ning seal hoiti 10 000 eurot maksvat Tiit Pääsukese maali garaažis, kuni see lihtsalt varastati, siis rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Lääne-Virumaa talituse juhi Tarmo Mikkali sõnul on meie maavalitsuse kunstikogu kenasti valve all.