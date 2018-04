Ollakse teadlikud, aga mugavus takistab

“Kindlasti saab lisaks loodusele kasu ka osaleja ise – sageli on nii, et keskkonnasäästlikumad valikud on paremad ka inimese tervisele. Kui roheväljakutse tekitab osalejas hea tunde, teistsuguseid mõtteid ja ahhaa-emotsioone, siis kasvõi ühe uue keskkonnahoidliku tegevuse saamisel järjepidevaks harjumuseks on suur mõju meie koduplaneedile, sest palju väikseid muutusi loovad aluse suurteks muutusteks,” rääkis roheväljakutse eestvedaja Meriliis Kotkas.