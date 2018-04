50 aastat tagasi

Porkuni klubi näitering on meid sageli rõõmustanud toredate elamustega. Juhataja Jaan Are käe all sai nüüd lavaküpseks H. Raudsepa “Vedelvorst”. Esietendus oli kodulaval. Lõbus rahvatükk võeti vastu elava aplausiga. Kohalikud isetegevuslased, mõned neist esmakordselt esinemas, tulid oma osadega kenasti toime.