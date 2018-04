Rohelisem käitumine – äärmus või normaalsus?

Anna-Liisa Kilk (vasakul) ja Marika Kundla ütlevad, et keskkonnasäästlik mõtte- ja eluviis ei ole tulnud üleöö, aga need on süvenevad.

Aastase Leevi Marie ema Anna-Liisa Kilk imestab, miks öeldakse negatiivse alatooniga kellegi kohta “ökoemme”. “Minu meelest on kummaline hoopis see, et norm ei ole öko, vaid kemikaalid,” ütleb noor naine, kes enne ostu loeb toote koostist, püüab ise võimalikult vähe prügi tekitada ning tunneb huvi, kust ta toit pärit on.