Tööinspektsioon tuvastas mitmeid rikkumisi

Sihtkontrolli eesmärk oli veenduda, et ilu- ja heaoluteenuseid pakkuvate ettevõtete töötajate töötingimused toetavad nende tervist. Tähelepanu all olid füüsilisest koormusest tekkivad riskid, eeterlike õlide kasutamisega seotud probleemid, psühholoogilised ohutegurid, tervisekontrolli korraldus ja muu selline.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul võib ütelda, et valdavalt hoolitakse ilu- ja heaoluteenuste sektoris ka oma töötajate tervisest ja heaolust. "Kontrolli käigus nägime nii mitmeski ettevõttes, et töötajate jaoks on loodud tervist hoidev töökeskkond. Samas tuleks rohkem jälgida füüsilise ülekoormuse mõju, mis võib avalduda alles pikema aja vältel, sest tervisehäire ei pruugi kohe endast märku anda,“ ütles Maripuu.