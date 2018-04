Poolteist nädalat põrgulikus paradiisis

ujutage ette, et Saaremaal elab kaks miljonit inimest, keset saart on enam kui kahe kilomeetri kõrgune tulemägi ja veel ports kilomeetriseid künkaid ning mõned üpris suured järved. Ja turiste käib saarel miljoneid. Ega hästi ei adu küll, kuidas niisugune rahvamass sinna ära mahuks.

Bali saar Indoneesias on Saaremaast veidi üle kahe korra suurem ja elanikke on seal neli ja pool miljonit. Saarel on kaks suurt vulkaani (3148 meetri kõrgune Agung ja 2276-meetrine Batukaru) ning veel kolm enam kui kahe kilomeetri kõrgust mäge. Saare suurima järve Baturi pindala on 18 ruutkilomeetrit. Võrdluseks – Saaremaa Karujärve pindala on umbes kolm ja pool ruutkilomeetrit, Porkuni järve oma aga alla poole ruutkilomeetri.