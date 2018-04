Nädala kaja: kas uus luud pühib paremini?

Pärast eelmisi valimisi ootamatult Rakvere abilinnapeaks saanud ettevõtja Neeme-Jaak Paap on osutunud sama ootamatult üllatavalt tubliks tegijaks. Toon näite. Rakveres on kogu aeg olnud see probleem, et järelevalveinspektori sõna ei ole maksnud tuhkagi. Ja ettekirjutused, kui neid üldse on tehtud, on mõjunud nagu hane selga vesi. Oldi pehmed, ei käidud asjast üle, maa- ja majaomanikud irvitasid linnaametnikele lihtsalt näkku. Ma ei räägi siinkohal joonlauaga muru kõrguse mõõtmisest või majaomaniku lumerookimise kohustusest, vaid näiteks mitmest tondilossist, mis ei riiva mitte enam meie – linlaste – silmi, sest me oleme nendega kahjuks harjunud, vaid pigem külaliste omi.