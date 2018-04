Karl-Erik Taukar lubab spordikas hitisadu

​Iga kontsert on minu jaoks sündmus, nentis Karl-Erik Taukar Kastani Arenal toimuva suure kontserdi eel. Erilisust lisavad juurde ka teised bändid, kes sel õhtul lavale tulevad. “2 Quick Start on nii elav legend, et nendega on alati kihvt koos mängida. Virust pole varem kuulnud, aga see viga saab parandatud,” märkis Karl-Erik Taukar.