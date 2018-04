Purtse skulptor voolis hiiglasliku härrasmehe

Põlist Purtse küla elanikku, vanahärra Palmi ei ole looduskauni jõekääru äärest raske leida. Kindlasti lihtsam, kui leida tema telefoninumbrit. Internetiavarustes surfates tuleb küll kohe kätte nimekaimu, Tallinna metallikunstniku Lembit Palmi kontakt. Pealinlane tunnistas, et Ida-Virumaa skulptorit on tema numbrilt otsitud küll ja veel. Õnneks on Lurichi kuju püstitamisel ametis rohkem inimesi ning õige number tabamatuks ei jää.