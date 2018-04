Kuidas kaitsta oma lapsi?

Kõiki niisuguseid juhtumeid ei saa ära hoida, kuid nii nagu mitmes teises valdkonnas oleme näinud, võib tulemuslik ennetustöö päästa inimelusid. Kui lasteaedades, aga ka koolides on vigastamise ennetamisel tehtud viimastel aastatel edusamme, siis murelikuks teeb olukord Eesti kodudes. Seda ennekõike seetõttu, et ligi pool õnnetustest juhtub lastega nende kodudes. See sunnib ka riiki tõsiselt mõtlema, mida teha, et vigastuste arv väheneks ja me suudaks järeltuleva põlvkonna eest hästi hoolitseda. Iga laps on meile oluline, kuid lisaks laste arvukusele on tähtis, et meil kasvaksid üles terved tublid lapsed.