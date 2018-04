Autoroolist jääknähtudega tabatud Jaak Aab astub tagasi

“Avalikustasin juhtunu nüüd, kuna mulle tehti eelmise nädala alguses teatavaks väärteomenetluse otsus, mille alusel määrati mulle karistuseks üks kuu juhtimisõiguse peatamist. Ma ei vaidlusta otsust, vaid tunnistan oma süüd. Ma ei avalikustanud juhtunut samal hetkel, sest ei soovinud oma käitumisega varju heita riigi eelarvestrateegia aruteludele. Samuti on mul kahju, et paratamatult toob see kaasa mainekahju valitsusele ja minu koduerakonnale,” teatas Aab.