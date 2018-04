Lõhkekeha leiust tuleb kohe leiukohas teada anda

Igal aastal avastatakse Eestist keskmiselt 3500 lõhkekeha. Ida-Eesti pommigrupi demineerijad on tänavu saanud enam kui 25 väljakutset. Kahjutuks on tehtud 53 lõhkekeha. Eelmisel aastal tehti meie regioonis kahjutuks 900 lõkekeha.

Päästeamet tuletab meelde, et leitud lõhkekehast tuleb kohe teada anda numbril 112. Kui vähegi võimalik, võiks leidja jääda demineerijaid leiukoha juurde ootama, kui see pole võimalik, tuleb leiukoht üles märkida ja tähistada. Üks võimalus on teha seda nutitelefoni abil. Nutitelefonid võimaldavad võtta GPS-koordinaate, mida võikski teha, ja edastada need siis häirekeskusele.

Ida-Eesti pommigrupi peademineerija Ragnar Reiljan tuletab meelde, et lõhkekehad on väga ohtlikud. Lõhkekehad on ehitatud selleks, et tappa, vigastada või tekitada suuri purustusi.

„Nad kindlasti töötavad, kuna nad ei ole liiga vanad. Isegi kui te ei ole kindel, kas see on lõhkekeha või miski muu, või mingi asi on teie arvates kahtlane - kindlasti helistage hädaabinumbril 112,“ kutsub demineerija inimesi üles õigesti käituma.

Ragnar Reiljan juhib tähelepanu sellele, mida inimene ei tohi teha, kui avastab kahtlase eseme. Kahtlast eset ei tohi liigutada ega kaasa võtta, et kellelegi näitama minna. Ei tohi edasi kaevata, välja tõsta, midagi rohkem uurima hakata. Teine asi, mida teha – hoiatage läheduses viibivaid inimesi ja ärge laske kedagi leitud eseme lähedusse. Ja siis helistage häirekeskusele ja täitke saadud juhiseid.

Peademineerija rõhutab, et keegi ei naera ega karista, kui leitu ei olnud lõhkekeha.

„Te ei peagi teadma. Kui te ise arvate, et see on imelik, helistage 112. Parem üle reageerida,“ ütleb peademineerija.