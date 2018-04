Lähipäevad veel tõelist kevadsooja ei too

Reede öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3–8 m/s. Sooja on 1–4 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne- ja edelatuul 4–10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 12–18, rannikul kohati 7 kraadi.

Laupäeva öö on valdavalt pilves ja vihmane. Tuul pöördub edelast loodesse 4–10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 3–8 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 7–12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 m/s. Sooja on 7–12 kraadi.