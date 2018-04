Algas konkurss noorte tegijate leidmiseks

VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul on konkurssi korraldatud juba neli aastat ja see on näidanud, et selline konkurss on äärmiselt vajalik, sest noori, kes oma valdkonda suure südamega panustavad kas projektide, ürituste või muu sellise näol, on äärmiselt palju. “Soovime maakonna tasandil neid märgata ja tunnustada, et nad veelgi rohkem tuult tiibadesse saaksid ja oma eesmärkide poole liiguksid,” ütles Hõbemägi. AS-i OG Elektra personalijuht Toivo Murakas lisas, et silmapaistvate noorte ning noortemeelsete tegevuse tunnustamine ja nende märkamine kogukonnas on olulise mõjuga kohalikul, maakondlikul ja üleriigilisel tasandil. Aktiivsete noorte ja noorsootöösse panustajate kätes on Eesti riik. Nende värsked mõtted ja lennukad ideed aitavad meie elukeskkonda kujundada paremaks, just selliseks, et me kõik tunneksime ennast hästi.