Kehtivusaja ületanud ravimid vii jäätmejaama või tagasi apteeki

“Kõlblikkusaja ületanud ravimid ei muutu päevapealt kasutamiskõlbmatuks: kui teil on jäänud karpi veel näiteks kaks tabletti, siis neid ei pea ära viskama ja need võib ära kasutada. Kui aegumistähtaeg oli juba kuu või rohkem tagasi, tuleks need ravimid kasutusest kõrvaldada. Samuti võiks kodust ära viia need ravimid, mida enam ei kasutata,” märgib Sokk.

Ravimipakendil on märge “kehtib kuni” ja kuupäev. Kui kirjutatud on ainult kuu ja aastaarv, siis on ravim kasutamiskõlblik vastava kuu viimase päevani. See tähendab, et selle kuupäevani garanteerib tootja ravimi vastavuse nõuetele ja tegemist on viimase kuupäevaga, millal on ravimit veel kindlasti ohutu kasutada.