Eelkooli tund Rakvere eragümnaasiumis möödub mänguliselt, õppimine käib läbi lugude jutustamise ja nendest tekkivate seoste loomisega. Tunnis ei täideta töövihikuid, vaid joonistatakse ja õpitakse kuulama. Kooli nägemusil võiks kõik see toimuda tulevikus lasteaia koosseisus.

Rakvere eragümnaasiumi juurde kuulub ka eelkool, kuid aastatepikkune kogemus on kooli juhtkonnale näidanud, et eelkoolis käivate laste tase on väga erinev.