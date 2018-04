Alkoholi tarvitamine on vähenenud

Turu-uuringute AS-i märtsis korraldatud alkoholitarvitamise ja piirikaubanduse uuringu andmetel on inimeste enda hinnangul viimase aastaga alkoholi tarvitamist vähendanud 35 protsenti inimestest ning suurenenud on see seitsme protsendi inimeste seas. Keskmisest rohkem on alkoholi tarvitamine vähenenud 25–34-aastaste ja enam kui 75-aastaste seas. Tarvitamise suurenemist tunnistanud inimesi on enim 15–24-aastaste ning alg- või põhiharidusega meeste seas.