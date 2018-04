Noormehed võistlevad Rakveres meistritiitlile

Treener Mati Merirand ütles, et selles vanuseklassis on konkurents väga tugev. “Kulda on raske tahta, aga medalile tahame tulla,” kõneles Merirand. Kõige kõvemate konkurentidena nimetas treener Pärnut ja Selverit, kuid ka spordiklubi Tatsi. “Kedagi ei saa alahinnata. Tartu ka. Kõik on korralikud meeskonnad.”