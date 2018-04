Juhtkiri: ära karda kultuuri!

Midagi peaks leiduma igale maitsele. Ilmateade pole toredat ja sooja kevadilma lubanud, nii et hing saab rahulikult kunsti nautida ega kibele välja riisuma või peenramaad kaevama.

Ometi on tihtilugu nii, et esineja laval on viimase peal, kuid üles tuleb astuda pooltühjale saalile.

Nii läks näiteks märtsis Rakveres esinenud popi bändiga Miljardid ja Essu mõisas eksklusiivse kontserdi andnud ansambliga Trad.Attack!.

Koos perega veedetud kvaliteetajast võidavad nii täiskasvanud, lapsed kui ka esinejad.

Miks siis inimene ei tule kodust välja kultuuri nautima? Ilmselt on oma põhjus kõhnukeses rahakotis. Kui on ikka valida, kas osta lapsele lõhki kulunud pükste asemel uued või minna teatrisse, siis jääb paraku teatris käimata. Mida paremini me elame, seda rohkem tarbime, sealhulgas kultuuri. Nii lihtne – aga tegelikult ülimalt keeruline – see ongi.

Võib ka oletada, et inimesed on väsinud, nad tahavadki pärast tööd koju jääda ega soovi kedagi ega midagi näha, veel vähem rahvasummas mõnel kontserdil trügida. See on nende õigus. Kel huvi aga kodust välja tulla ning päriselt, mitte teleri või arvuti vahendusel, mõnest kontserdist, etendusest või debatist osa saada, need leiavad võimaluse.

Kui sobilikku ei leidu maakonnakeskuses, siis saja kilomeetri raadiuses ikka, võetagu suund siis Tallinna või Narva poole.

Oluline on kultuuri mitte peljata, vaid julgesti tarbida. Vaid nii tekib harjumus ja see on kergesti pärandatav ka tulevastele põlvedele.