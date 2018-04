Tihtipeale küll soovitakse temalt mitut ühesugust vaipa, aga kunstnik mainib, et on jäädud väga rahule lahendusega, kus eri triiburütmiga vaipu ühendab värvigamma. “Need tekitavad vaatemängu ja see on palju ägedam,” ütleb Eveli Varik veendunult.